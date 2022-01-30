{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров считает, что Украина не готова к членству в НАТО

По мнению главы МИД РФ, эта страна не привнесет ничего полезного в альянс
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Украина не готова стать членом НАТО и не привнесет ничего полезного в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале.

На эту тему

"Каждый раз получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что членство Украины в Североатлантическом альянсе серьезно скажется на отношениях России и НАТО. "Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран - членов альянса. Пусть себя утешают тем, что он "оборонительный". Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную", - указал глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссия
Кризис на Украине
Посол РФ в Великобритании заявил, что никто в России не хочет войны с Украиной
При этом Андрей Келин признал, что риск войны остается
Посол РФ в Великобритании заявил, что никто в России не хочет войны с Украиной
Читать полностью