Лавров считает, что Украина не готова к членству в НАТО

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Украина не готова стать членом НАТО и не привнесет ничего полезного в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале.
"Каждый раз получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", - отметил министр.
Лавров подчеркнул, что членство Украины в Североатлантическом альянсе серьезно скажется на отношениях России и НАТО. "Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран - членов альянса. Пусть себя утешают тем, что он "оборонительный". Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную", - указал глава МИД РФ.