Лавров считает, что Украина не готова к членству в НАТО

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Украина не готова стать членом НАТО и не привнесет ничего полезного в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале .

"Каждый раз получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что членство Украины в Североатлантическом альянсе серьезно скажется на отношениях России и НАТО. "Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран - членов альянса. Пусть себя утешают тем, что он "оборонительный". Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную", - указал глава МИД РФ.