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Ситуация на Корейском полуострове

Эксперт: дальнейшие испытания КНДР будут зависеть от реакции США на новый ракетный пуск

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, испытания Южной Кореи, которых тоже было немало, не попадали на первые полосы мировых СМИ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Дальнейшее наращивание испытаний Пхеньяном и возможность эскалации будет зависеть от ответной реакции Вашингтона на новый пуск КНДР баллистической ракеты. Такое мнение выразил ТАСС в воскресенье эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"Будут ли наращиваться испытания - будет зависеть от ответной реакции. У северян есть очень четкая максима - мы отвечаем соразмерно воздействию противника, - сказал он. - Поэтому, в первую очередь, это зависит от действий в ответ на пуск ракеты: на попытки дополнительно вводить санкции или что-то еще. В том-то и дело, что многие действия Северной Кореи, они не проактивные, а реактивные"

По мнению эксперта, запуск Пхеньяном баллистической ракеты средней дальности является ответной реакцией на ряд провокационных действий их "противников". В частности, на днях на центральные структуры Северной Кореи была проведена масштабная кибератака, что, как указал Асмолов, может быть одним из разъяснений причин нового пуска. Кроме того, в середине января США предлагали ввести новые ограничительные меры по линии ООН в отношении КНДР в ответ на серию пусков баллистических ракет.

"И тут важны два момента: то, что северяне постоянно заявляют, что они будут отвечать на добро добром и на жесткость жесткостью. Второе - то, что они считают себя свободными от необходимости соблюдать мораторий, они заявляли еще в конце 2019 года. И этот мораторий по сути был северокорейским добрым словом, который в свое время северокорейцы ввели по сути в надежде на какие-то встречные шаги. И если при [экс-президенте США Дональде] Трампе и в первый год президентства [Джо] Байдена, действовало правило "мы ничего не делаем и они ничего не делают", то как только администрация Байдена перешла к каким-то конкретным действиям , северяне тоже ответили", - пояснил Асмолов.

Кроме того, аналитик обратил внимание на то, что испытания Южной Кореи, которых тоже было немало, не попадали на первые полосы мировых СМИ. "То, что южнокорейцам сняли ограничения, и теперь они могут строить ракеты, которые достают не только до Северной Кореи, но и до Китая и России - об этом мало кто знает . Поэтому складывается такой любопытный штамп, когда все знают, что Северная Корея куда-то что-то запустила с жесткими заявлениями, но упускается, в ответ на что", - отметил эксперт.

Асмолов не исключил, что дальнейшие действия Пхеньяна могут вызвать резкий рост напряженности на Корейском полуострове, однако все зависит от ряда факторов. "Например, позиции России и Китая. Потому что, вполне вероятно, такая интенсивность связана с тем, что северяне не будут ничего делать, пока в Пекине будет Олимпиада. Потому что КНДР не хотели бы иметь проблем с Китаем", - указал он. Однако, в первую очередь, все будет зависеть от действия США в ответ на пуск ракеты, подчеркнул он. При этом аналитик отметил, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи сравнима с уровнем программ европейских стран, если не превосходит их. "Гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, железнодорожный комплекс. Они очень серьезно вложились в свою обороноспособность. И это уже как бы не запуски уникального оружия, а нормальные стрельбы ракет, которые стоят на вооружении. Просто опять-таки есть стереотип, что в Северной Корее до сих пор голод и разруха, хотя это уже давно не так", - подчеркнул Асмолов.

Ракетный запуск

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в воскресенье, 30 января, в 7:52 (01:52 мск) произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Нынешний пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.

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