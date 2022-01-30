Эксперт: дальнейшие испытания КНДР будут зависеть от реакции США на новый ракетный пуск

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Дальнейшее наращивание испытаний Пхеньяном и возможность эскалации будет зависеть от ответной реакции Вашингтона на новый пуск КНДР баллистической ракеты. Такое мнение выразил ТАСС в воскресенье эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"Будут ли наращиваться испытания - будет зависеть от ответной реакции. У северян есть очень четкая максима - мы отвечаем соразмерно воздействию противника, - сказал он. - Поэтому, в первую очередь, это зависит от действий в ответ на пуск ракеты: на попытки дополнительно вводить санкции или что-то еще. В том-то и дело, что многие действия Северной Кореи, они не проактивные, а реактивные"

По мнению эксперта, запуск Пхеньяном баллистической ракеты средней дальности является ответной реакцией на ряд провокационных действий их "противников". В частности, на днях на центральные структуры Северной Кореи была проведена масштабная кибератака, что, как указал Асмолов, может быть одним из разъяснений причин нового пуска. Кроме того, в середине января США предлагали ввести новые ограничительные меры по линии ООН в отношении КНДР в ответ на серию пусков баллистических ракет.

"И тут важны два момента: то, что северяне постоянно заявляют, что они будут отвечать на добро добром и на жесткость жесткостью. Второе - то, что они считают себя свободными от необходимости соблюдать мораторий, они заявляли еще в конце 2019 года. И этот мораторий по сути был северокорейским добрым словом, который в свое время северокорейцы ввели по сути в надежде на какие-то встречные шаги. И если при [экс-президенте США Дональде] Трампе и в первый год президентства [Джо] Байдена, действовало правило "мы ничего не делаем и они ничего не делают", то как только администрация Байдена перешла к каким-то конкретным действиям , северяне тоже ответили", - пояснил Асмолов.

Кроме того, аналитик обратил внимание на то, что испытания Южной Кореи, которых тоже было немало, не попадали на первые полосы мировых СМИ. "То, что южнокорейцам сняли ограничения, и теперь они могут строить ракеты, которые достают не только до Северной Кореи, но и до Китая и России - об этом мало кто знает . Поэтому складывается такой любопытный штамп, когда все знают, что Северная Корея куда-то что-то запустила с жесткими заявлениями, но упускается, в ответ на что", - отметил эксперт.

Асмолов не исключил, что дальнейшие действия Пхеньяна могут вызвать резкий рост напряженности на Корейском полуострове, однако все зависит от ряда факторов. "Например, позиции России и Китая. Потому что, вполне вероятно, такая интенсивность связана с тем, что северяне не будут ничего делать, пока в Пекине будет Олимпиада. Потому что КНДР не хотели бы иметь проблем с Китаем", - указал он. Однако, в первую очередь, все будет зависеть от действия США в ответ на пуск ракеты, подчеркнул он. При этом аналитик отметил, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи сравнима с уровнем программ европейских стран, если не превосходит их. "Гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, железнодорожный комплекс. Они очень серьезно вложились в свою обороноспособность. И это уже как бы не запуски уникального оружия, а нормальные стрельбы ракет, которые стоят на вооружении. Просто опять-таки есть стереотип, что в Северной Корее до сих пор голод и разруха, хотя это уже давно не так", - подчеркнул Асмолов.

Ракетный запуск

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в воскресенье, 30 января, в 7:52 (01:52 мск) произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Нынешний пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.