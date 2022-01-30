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Эксперт: противостояние с Ираном и вопросы политики способствуют сближению Израиля и ОАЭ

Как отметил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов, визит израильского лидера в ОАЭ является знаковым событием для всего арабского мира

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сближение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля является результатом общего противостояния с влиянием Ирана и четкого прозападного политического курса двух стран. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов, комментирую первый в истории официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в ОАЭ.

По словам эксперта, визит израильского лидера является знаковым событием как для ОАЭ, так и для всего арабского мира в целом. "После этого возможен новый виток расширения контактов между ОАЭ и Израилем - и экономических, и политических, и, возможно, туристических", - отметил он. Экономические вопросы играют важную роль в отношениях двух стран, однако, по мнению эксперта, более значительное место все же занимают именно общие геополитические интересы.

Долгов подчеркнул, что важным фактором наблюдаемого в последнее время сближения Израиля с рядом стран Персидского залива является конфронтация с Ираном. "Страны Персидского залива проводят политику давней конфронтации и противостояния с Ираном. А как известно, Иран является страной, против которой также выступает и Израиль. Противостояние между Ираном и Израилем также давнее. Это тоже является фактором сближения этих стран с Израилем", - указал собеседник агентства.

Кроме того, Долгов отметил, что налаживание отношений с Израилем вписывается в прозападный политический курс, которым следуют как власти ОАЭ, так и Израиля. "ОАЭ, на мой взгляд, наиболее следующая в курсе Запада страна Персидского залива, в русле американской политики, и в самой ОАЭ наблюдается определенная вестернизация", - добавил он. Поэтому, по словам эксперта, стремление выстроить отношения с Израилем - естественное продолжение прозападной политики ОАЭ.

Как отметил аналитик, ряд других арабских стран также расширяют контакты с Израилем. В их числе Бахрейн, Марокко, а также Саудовская Аравия. "Я повторю, что и некоторые другие арабские страны развивают отношения с Израилем, например, у Саудовской Аравии и Израиля есть даже контакты по линии спецслужб, - указал Долгов. - Поэтому политика ОАЭ в вопросе расширения контактов с Израилем вписывается в русло общей глобальной политической направленности этих стран. Как я уже сказал, это и проамериканская ориентация, и противостояние с Ираном".

Ранее, канцелярия президента Израиля сообщила, что израильский лидер 30 января отправится с двухдневным официальным визитом в ОАЭ, где у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Помимо этого, в программе визита значатся встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом.

Теги
БахрейнСШАИранОАЭСаудовская АравияМароккоГерцог, Ицхак
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