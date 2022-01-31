Победителем конкурса на пост главы Тамбова признали Максима Косенкова

ТАМБОВ, 31 января. /ТАСС/. Победителем конкурса на пост главы администрации Тамбова, на кресло которого претендовали четыре кандидата, признали временно исполняющего обязанности главы областного центра Максима Косенкова. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе гордумы.

"Победителем конкурса признан Косенков Максим Юрьевич. Конкурсная комиссия рекомендовала Тамбовской городской думе утвердить его на должность главы администрации Тамбова, заседание думы состоится завтра [1 февраля]", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщалось, документы для участия в конкурсе подали четыре кандидата, однако допустили к нему всего двух из них - временно исполняющего полномочия главы Тамбова Максима Косенкова и генерального директора компании "Луч" Романа Матвеева.

Конкурс проходил в три этапа. Сначала комиссия оценивала профессиональные качества кандидата. Затем проводила тестирование, оценивала представленные программы развития Тамбова и изучала теоретические знания кандидата на собеседовании. 1 февраля победителя должна утвердить гордума.

Ранее депутаты гордумы согласовали новую систему управления областным центром, при которой высшим должностным лицом города является председатель думы, а глава администрации - сити-менеджер - назначается по контракту.

В октябре 2020 года после отставки предыдущего мэра Наталии Макаревич пост временно исполняющего полномочия главы Тамбова занял Максим Косенков. С тех пор в областном центре уже дважды проходил конкурс на должность главы города, однако по разным причинам его признавали несостоявшимся.