Посол РФ связал антироссийские сюжеты в Великобритании с кризисом внутри этой страны

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Антироссийские сюжеты используются в Великобритании, чтобы отвлечь от кризиса во внутриполитической ситуации. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Одна из них - внутренняя причина, поскольку оппозиция сейчас сильно давит на премьер-министра Великобритании. Все связано с прошлогодними скандалами, вечеринками, которые проводились в разгар пандемии", - сказал дипломат, говоря о ситуации с антироссийскими сюжетами в стране.

Келин подчеркнул, что угрозами отношения Великобритании и России улучшить невозможно. "Действительно, в воскресенье промелькнуло у премьер-министра [Великобритании], что он направляет двух министров для того, чтобы они попытались улучшить отношения. Но зерна рационального я пока не вижу", - отметил посол.

25 января полиция Лондона приняла решение провести серию расследований в связи с продолжавшей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании. Скандал, который начал разгораться в конце прошлого года, постоянно обрастает новыми подробностями. Так, в понедельник стало известно, что 19 июня 2020 года Джонсон праздновал на рабочем месте 56-летие в большой компании коллег, родственников и знакомых. Согласно действовавшим в то время жестким ограничениям, встречи более шести человек, не проживавших под одной крышей, разрешались исключительно на улице.