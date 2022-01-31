Посол России: Лондон пытается возглавить агрессивную линию в Европе по теме вокруг Украины

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Великобритания стремится возглавить агрессивное движение в Европе в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"В данной ситуации Лондон пытается возглавить агрессивную линию в Европе в отношении того, что происходит на Украине и вокруг. Но такой интересный феномен: перепечатывается одна и та же аргументация, в основном американская, и совершено нет желания разобраться в ситуации", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

Келин обратил внимание на то, что Великобритания после выхода из ЕС постоянно стремится демонстрировать инициативную политическую линию. "Выражается это в том, что Лондон все время хочет что-то возглавить: возглавить климатические изменения, возглавить все работы, которые проводятся в G7. Получается как-то не очень, я бы сказал, потому что результаты не особенные, во-вторых, никто их особо не просит проявлять их то или иное политическое движение", - сказал посол.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом представитель Кремля не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.