МИД РФ: Россия и Индия считают преждевременным признание правительства талибов

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели на данном этапе считают преждевременным признание правительства движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"У нас позиции схожие, во многом идентичные. Они сводятся к тому, что сейчас говорить о признании нынешней власти в Кабуле преждевременно. Мы ждем от нынешнего афганского руководства выполнения тех обязательств, которые они взяли на себя, особенно в том, что касается инклюзивности правительства, и в том, что касается других мер, в том числе в правочеловеческой сфере", - сказал Вершинин по итогам прошедших в понедельник в Нью-Дели российско-индийских межмидовских консультаций.

Индия и Россия стремятся взаимодействовать и укреплять координацию по основным международным вопросам, сообщил Вершинин.

"Основываясь на опыте консультаций, которые мы провели сейчас в Нью-Дели, я могу сказать, что Индия и Россия подтвердили стремление укреплять координацию и взаимодействовать по крупным международным вопросам, в том числе на международных площадках - в Нью-Йорке, в Женеве, и в Париже, в рамках ЮНЕСКО", - сказал Вершинин.

"У нас состоялись запланированные российско-индийские межмидовские консультации по различным вопросам многосторонней повестки дня. Мы провели встречи с первым заместителем министра иностранных дел Индии Харшем Вардханом Шринглой и замглавы индийского МИД госпожой Ринат Сандху. Индия уже второй год находится в составе Совета Безопасности в качестве непостоянного члена, и нам было интересно и важно сверить с ними часы по итогам первого года, когда они находятся в Совбезе, в первую очередь, по всем вопросам повестки дня работы Совета Безопасности. Консультации были большие, деловые, развернутые и дружественные", - сказал заместитель министра иностранных дел России.

Он указал, что отношения двух стран носят особо привилегированный стратегический характер. "На этом мы основываемся и работаем по международной повестке дня. Отличное качество наших отношений позволяет нам находить идентичные или близкие позиции по всем вопросам повестки Совета Безопасности ООН", - добавил Вершинин.

Саммит пятерки СБ ООН

По мнению замглавы МИД РФ, было бы полезно провести саммит "большой пятерки" постоянных членов СБ ООН.

"Инициатором этого саммита была Россия, но COVID-19 помешал реализации этой идеи. Мы по-прежнему считаем, что такой саммит был бы полезен, в том числе, с точки зрения демонстрации ведущей роли "пятерки" СБ ООН в укреплении мира и безопасности. Идет обсуждение того, как это можно сделать, используя, если надо, формат видеоконференции для продвижения реальной встречи лидеров этих стран", - сказал Вершинин.

Он отметил, что ООН сегодня продолжает играть центральную роль в том, что касается обеспечения мира и безопасности в различных частях мира. При этом в мире широко обсуждается вопрос реформирования ООН, сторонником этой точки зрения является и Индия.

"Межправительственные переговоры и консультации в Нью-Йорке по вопросу реформирования Совета Безопасности идут уже несколько лет. Мы считаем, что, конечно, необходимо продолжать эти консультации, чтобы сохранить, а лучше повысить эффективность и доверие к СБ ООН. Для нас очень полезно взаимодействие по этой теме с Индией, оно будет продолжено", - указал Вершинин.