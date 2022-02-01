Переговоры Путина и премьера Венгрии в Кремле продлились около пяти часов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Кремле закончилась, переговоры продолжались около пяти часов.

Лидеры вышли на совместную пресс-конференцию, на ней присутствуют журналисты из обеих стран.

Переговоры начались в присутствии одних только переводчиков. Затем встреча продолжилась в формате рабочего обеда.

Российский лидер заявил, в частности, что с удовольствием проинформирует венгерского премьера о переговорах по гарантиям безопасности для РФ, которые ведутся Москвой с США и НАТО. Орбан, в свою очередь, назвал свой визит в РФ в том числе и "миссией мира" и заявил, что ни один из лидеров стран Евросоюза не хочет войны.

Кроме того, президент РФ и премьер Венгрии отметили, что планируют обсудить развитие двустороннего экономического и энергетического сотрудничества, совместные усилия по борьбе с пандемией коронавируса (в том числе производство российской вакцины от ковида в Венгрии) и другие темы.