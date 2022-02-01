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Путин назвал Венгрию важным партнером России в Европе

Президент РФ отметил, что переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном прошли в конструктивной и деловой атмосфере

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Венгрия является важным партнером России в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Кремле во вторник.

"Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, взаимная торговля по итогам 11 месяцев прошлого года выросла на 30%, до $5,5 млрд", - сказал глава российского государства.

Он отметил, что его переговоры с Орбаном прошли в конструктивной и деловой атмосфере. "Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели", - сказал Путин.

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