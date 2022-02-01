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Путин не исключил визита Макрона в Россию в ближайшее время

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон может в ближайшее время приехать в Москву с рабочим визитом, на встрече с ним будет подниматься в том числе тема гарантий безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир

Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы договорились вчера с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву. Мы обсудим эти проблемы и с ним", - отметил российский лидер, говоря о ситуации с предоставлением РФ гарантий безопасности.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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