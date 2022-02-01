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Небензя надеется, что ситуация вокруг Украины не испортит председательство РФ в СБ ООН

Небензя надеется, что ситуация вокруг Украины не испортит председательство РФ в СБ ООН в феврале.

Небензя: Россия не считает нужным созывать новый саммит в "нормандском формате"
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