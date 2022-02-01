Зампостпреда РФ считает, что успех заседания СБ ООН по Украине в нагнетании давления США

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал прошедшее в понедельник заседание Совета Безопасности ООН по Украине успешным с точки зрения стратегии США по нагнетанию напряженности.

"К сожалению, я не могу назвать его [заседание] блестящим, зависит, конечно, от тех критериев, которые вы применяете. Если она (постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд - прим. ТАСС) вписывает это заседание Совбеза в стратегию Соединенных Штатов по нагнетанию давления, истерии, вот этого хайпа, то, наверное, оно действительно было успешным", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы считаем, что Совет Безопасности - это не место для таких политических упражнений, направленных на реализацию внутриполитических, прежде всего, задач", - добавил Полянский.

В понедельник прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины и инициированное США. Россия и Китай выступали против его проведения, пояснив, что обсуждение беспочвенных обвинений ведет только к росту уровня напряженности. Каких-либо конкретных результатов заседание не принесло. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России, которая их опровергла. 1 февраля постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что страна оценивает прошедшее заседание как полный успех.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.