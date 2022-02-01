Посол РФ в Лондоне: разговор Путина и Джонсона может оказаться коротким

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Запланированный телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном может оказаться коротким, если позиция британской стороны не будет конструктивной. Такое мнение высказал во вторник посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Имеется принципиальное понимание, что разговор состоится. Я надеюсь, он состоится, поскольку надо действительно говорить, <...> однако о чем говорить? Здесь действительно надо понимать, что если говорить с тех позиций, которые прорабатывает сейчас Великобритания, это солидарность, устрашение, рассуждения о последствиях, то такой разговор будет коротким, надо сказать", - сказал он во вторник в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.

По словам дипломата, "говорить надо о другом". "Говорить надо о том, какова должна быть европейская безопасность. Надо говорить о принципах [этой безопасности], о которых здесь тоже подзабыли, - продолжил он. - Надо возвращаться к этим делам и вести конструктивный разговор не о том, как ухудшить, а о том, как улучшить ситуацию и сделать безопасность равной для всех и приемлемой для Российской Федерации".

Ранее во вторник Джонсон по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве подтвердил, что надеется в среду провести телефонный разговор с Путиным.