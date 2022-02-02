Посол РФ: у Бориса Джонсона большие способности к "выживанию в любых трудностях"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за вечеринок в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит во время общенационального карантина, отметил, что у британского премьера большие способности к "выживанию в любых трудностях".

"У Джонсона большие способности к выживанию в любых трудностях. Он не через один скандал прошел, через целую массу", - сказал Келин во вторник в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее среди прочих политиков лидер Лейбористской партии Кир Стармер и лидер парламентской фракции оппозиционной Шотландской национальной партии (ШНП) Иэн Блэкфорд заявили, что глава британского правительства потерял моральное право занимать свою должность из-за скандала с вечеринками. Об утрате доверия к Джонсону заявили также несколько его однопартийцев. С острым замечанием в адрес премьера выступила и его предшественница Тереза Мэй, которая сейчас является рядовым депутатом правящей Консервативной партии. Сам Джонсон при этом выразил мнение, что членам Палаты общин следует сосредоточиться на вопросе противостояния РФ, а не на попытках заставить его уйти в отставку.

31 января представитель канцелярии на Даунинг-стрит информировал, что Джонсон рассчитывает провести в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Затем представитель канцелярии британского премьера сообщил, что Джонсон рассчитывал в понедельник провести телефонный разговор с Путиным, но был вынужден отложить беседу из-за того, что несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками.