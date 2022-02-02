Посол в КНР считает, что степень доверия в отношениях РФ и Китая позволяет развивать ВТС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Высокий уровень доверия, который существует в российско-китайских отношениях, позволяет развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) двух стран. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы развиваем наши отношения стабильно, планомерно, целенаправленно и вышли на достаточно высокий уровень, потому что такой характер отношений востребован жизнью", - сказал дипломат.

"По каким-то отдельным направлениям существует высокая степень доверительности между нашими правительствами и руководителями. Оно [доверие] позволяет развивать отношения в достаточно чувствительных областях, например в области ВТС, при этом не оформляя союзнические отношения, но действуя там, где это надо обеим сторонам, именно в таком русле", - пояснил Денисов.

Он отметил, что РФ также весомо представлена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому альянсы наподобие AUKUS (США, Австралия, Великобритания) являются угрозой и для России, хотя направлены в первую очередь против Китая. "Разумеется, нам (РФ и КНР - прим. ТАСС) приходится реагировать на это, в том числе и средствами политической координации", - добавил посол.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия в частности планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.