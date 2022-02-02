РФ запретила въезд госсекретарю МВД Черногории в ответ на предоставление Исмаилову убежища

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия после предоставление Черногорией бизнесмену Тельману Исмаилову политического убежища в качестве ответной меры вводит запрет на въезд в РФ государственному секретарю министерства внутренних дел этой страны Зорану Миляничу.

"2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу. Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 году черногорскими властями недружественный шаг - предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.