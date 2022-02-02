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Ушаков заявил, что РФ и КНР выступают за проведение саммита "пятерки" Совбеза ООН

Инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН выдвинул в январе 2020 года президент России Владимир Путин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай выступают за проведение саммита пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Важно, что Россия и Китай выступают за проведение саммита пяти стран - постоянных членов Совета безопасности ООН в соответствии с инициативой, которая была выдвинута нашим президентом в 2020 году", - рассказал Ушаков.

Инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН выдвинул в январе 2020 года президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Идею поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция. В апреле 2021 года в послании Федеральному собранию российский лидер выразил надежду на то, что личную встречу глав государств "ядерной пятерки" удастся провести, как только позволят эпидемиологические условия.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайУшаков, Юрий Викторович
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