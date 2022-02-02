Замглавы МИД РФ обсудил с послом Узбекистана итоги визита Мирзиёева в Москву

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов обсудили на встрече в среду реализацию договоренностей по итогам визита президента республики Шавката Мирзиёева в Москву.

"Особое внимание уделено реализации договоренностей по итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в ноябре 2021 года", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В ведомстве добавили, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.