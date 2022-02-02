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В МИД РФ заявили, что страна обеспокоена последними событиями в Гвинее-Бисау

В министерстве добавили, что Россия призывает все политические силы в Гвинее-Бисау воздержаться от насилия

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Москва обеспокоена в связи с последними событиями в Гвинее-Бисау и исходит из принципиального неприятия любых попыток неконституционной смены власти. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

В МИД РФ указали, что, по поступающей информации, 1 февраля в республике была совершена попытка государственного переворота. "В Москве выражают тревогу и озабоченность в связи с последними событиями в дружественной нам Республике Гвинея-Бисау. Исходим из принципиального неприятия любых попыток неконституционной смены власти", - сообщили в министерстве.

Также в МИД сообщили, что Москва призывает все политические силы в Гвинее-Бисау воздержаться от насилия. "Настоятельно призываем все политические силы Республики Гвинея-Бисау воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать насилие, и вести дело к мирному урегулированию разногласий. Рассчитываем, что бисайское общество продолжит продвижение по пути стабильного и демократического развития", - отметили в министерстве.

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Гвинея-БисауРоссия
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