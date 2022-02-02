Умер директор Департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Сергей Лукьянчук

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи со смертью 28 января директора Департамента дипломатическо-курьерской связи Сергея Лукьянчука.

"Сергей Николаевич навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, добрым, душевным человеком, высокопрофессиональным руководителем и дипломатом, обладавшим глубокой мудростью и ценнейшим опытом, целеустремленностью и принципиальностью. Безвременная кончина Сергея Николаевич Лукьянчука - невосполнимая утрата для семьи, друзей и коллег", - указано в сообщении, опубликованном в среду на сайте дипдведомства.

Сергей Лукьянчук родился 11 марта 1973 года в городе Одинцово Московской области, в 1999 году окончил Дипломатическую академию МИД России по специальности "Международные отношения", в 2009 году - Московскую академию государственного и муниципального управления по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Трудовую деятельность в МИД России он начал в 1993 году и занимал различные должности как в центральном аппарате российского дипведомства, так и за рубежом. С 2006 по 2009 год возглавлял ФГУП "ГУО МИД России", с 2009 по 2015 год был заместителем директора Управления делами (департамента), с 2015 по 2018 год - генеральным консулом Российской Федерации в Варне в Республике Болгария. В июле 2018 года был назначен на должность директора Департамента дипломатическо-курьерской связи. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.