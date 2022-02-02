Гаврилов: паника в Европе из-за Украины может быть использована для провокаций в Донбассе

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Нагнетание паники и информационные вбросы в Европе на тему "российского вторжения" на Украину могут использоваться для возможных провокаций украинских вооруженных сил (ВСУ) на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Комментируя вопрос об истерии в западных странах на тему возможного нападения России на Украину, российский дипломат подчеркнул, что в Москве на самом высоком уровне было заявлено об отсутствии планов "вторжения" на Украину, но грубо попирать или игнорировать свои интересы Россия не позволит. Гаврилов уверен, что под информационные вбросы англосаксы и их "восточноевропейские друзья" продолжают накачивать Украину летальными вооружениями, оказывать финансовую и иную материальную поддержку. "Не исключаю, что такого рода деятельность по нагнетанию паники может использоваться для возможного осуществления провокаций со стороны ВСУ и нацбатальонов на линии соприкосновения в Донбассе", - отметил руководитель делегации РФ.

"Видим, что дипломаты некоторых западных стран начали "эвакуацию" из Украины. Это вызывает удивление не только у российского, но и у украинского руководства", - отметил Гаврилов.

Он обратил внимание, что США и некоторые государства НАТО твердят о некой концентрации российских и белорусских вооруженных сил на границах Украины, но их нисколько не смущает, что РФ и Белоруссия могут проводить учения на своих национальных территориях, на территории Союзного государства, причем в любом месте и в любое время. "Это наше суверенное право", - пояснил российский дипломат и указал, что российская сторона проявила вежливость и в духе транспарентности на добровольной основе проинформировала партнеров в ОБСЕ о проверке сил реагирования Союзного государства.

Россия и гарантии безопасности

По словам Гаврилова, повышением градуса напряженности англосаксы, в первую очередь США, стараются также отвести внимание от получения Москвой конкретных ответов на главные вопросы, поставленные Россией: недопустимость расширения НАТО, неразмещение наступательных вооружений на территории Украины и Грузии, возвращение к статус-кво до 1997 года. "В посланиях, представленных Вашингтоном и Брюсселем 26 января, мы не нашли удовлетворяющих нас ответов по гарантиям безопасности. Вчера об этом было заявлено на самом высоком уровне", - указал дипломат.

На этом фоне руководитель российской делегации добавил, что Россия ждет также реакцию на заданный в послании министра иностранных дел Сергея Лаврова коллегам из стран ОБСЕ вопрос, как они понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности. "От ответа на этот ключевой вопрос зависит определение наших дальнейших предложений, которые будут докладываться президенту России В.В. Путину", - резюмировал Гаврилов.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.