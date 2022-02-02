Никаких договоренностей между РФ и США об очередных контактах по вопросам безопасности на данный момент нет - источник в МИД.
МИД РФ: договоренностей с США об очередных контактах по вопросам безопасности пока нет
Пискарев: комиссия Думы по этике обсудит заявления Делимханова при поступлении обращения
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что что "высказывания депутата Делимханова "будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке"
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