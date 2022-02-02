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МИД РФ: договоренностей с США об очередных контактах по вопросам безопасности пока нет

Никаких договоренностей между РФ и США об очередных контактах по вопросам безопасности на данный момент нет - источник в МИД.

Пискарев: комиссия Думы по этике обсудит заявления Делимханова при поступлении обращения
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что что "высказывания депутата Делимханова "будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке"
Пискарев: комиссия Думы по этике обсудит заявления Делимханова при поступлении обращения
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