Замглавы МИД РФ обсудил с послом Швейцарии вопросы европейской безопасности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и посол Швейцарии в России Кристина Марти Ланг на встрече в среду обсудили актуальные вопросы безопасности в Европе, а также повышение эффективности ОБСЕ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам общеевропейской безопасности", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, дипломаты также обсудили деятельность ОБСЕ. "Стороны также обсудили проблематику повышения эффективности ОБСЕ, избавления от тематических и географических перекосов в ее деятельности, усиления внимания к задачам противодействия общим угрозам и вызовам, поиска объединительной повестки дня и перспективы восстановления культуры диалога между государствами - участниками организации", - добавили в дипведомстве.