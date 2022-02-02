Эксперт: саммит в "нормандском формате" в ближайшее время вряд ли состоится

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) вряд ли состоится в ближайшее время, стороны переговоров не демонстрируют готовность к сближению позиций. Такое мнение в среду в разговоре с ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Встреча на высшем уровне в "нормандском формате" будет иметь смысл, если будет понятно, о чем возможно договориться. Потому что проводить встречу и не прийти к результату, встречаться для того, чтобы говорить, достаточно бессмысленно. Нужно до этого провести целую серию консультаций и, может быть, найти какое-то решение, - сказал Быстрицкий. - Проблема в том, что минские соглашения подразумевают определенную последовательность, если одни действия не осуществляются, то остальные состояться не могут. Соответственно, весь формат подвисает".

По словам специалиста, для того чтобы состоялась встреча лидеров, необходимо, чтобы участники переговоров сначала пришли к конкретным соглашениям на уровнях ниже. С этой точки зрения недавняя встреча политсоветников в Париже и их повторные переговоры, которые должны через неделю пройти в Берлине, можно считать пусть и не очень сильным, но позитивным сигналом, отметил Быстрицкий.

Постоянное нагнетание ситуации в информационном поле, как отметил эксперт, может быть крайне опасно, поскольку у одной из сторон могут "просто сдать нервы". В то же время, если удастся избежать силового противостояния в Донбассе, может произойти определенная разрядка ввиду невозможности постоянно поддерживать высочайшую степень напряжения, считает специалист. За подобной гипотетической разрядкой могла бы последовать и встреча лидеров в "нормандском формате", предположил собеседник агентства.

Возможные сценарии

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что проведению саммита мешают принципиальные различия в позициях Москвы и Киева относительно организации встречи. Украина настаивает на встрече, в то время как Россия называет переговоры лидеров бессмысленными до тех пор, пока не будут выполнены договоренности, достигнутые на саммите в Париже в 2019 году.

"Сейчас вопрос проведения саммита зависит от позиции российской стороны. Здесь есть несколько вариантов дальнейшего поведения РФ. Можно придерживаться той позиции, которая была характерна для России последние два года: сначала выполняем то, о чем договорились в Париже, а потом, если это будет сделано, можно говорить о следующей встрече", - сказал эксперт.

По словам специалиста, внутренняя ситуация, сложившаяся на Украине на сегодняшний день, делает выполнение политической части минских соглашений почти невозможным. В этой связи, по мнению аналитика, стороны могли бы сейчас в первую очередь сосредоточиться на военных аспектах, которые на данный момент также остаются невыполненными.

Комментируя возможность изменения переговорного формата с включением в него США, специалист указал, что этому будут противиться Франция и Германия. Париж и Берлин считают конфликт в Донбассе европейской проблемой, а не трансатлантической, невозможность решить ее без участия Вашингтона ударит по их престижу. Сами американцы также не очень хотели бы участвовать в каком-либо жестком формате, считает Кортунов. В настоящий момент у них очень удобная позиция: США имеют рычаги влияния на ситуацию, при этом лишены строгих обязательств и рамок, констатировал собеседник агентства.

"В конечном счете дело не в формате, а в наличии политической воли для того, чтобы двигаться вперед. Если ее не будет, то можно выдумать хоть десять форматов, но они все будут одинаково бесполезны. Форматы - это важная вещь, но не самая важная, по сравнению с желанием идти на компромиссы, достичь каких-то договоренностей, изменить статус-кво", - резюмировал Кортунов.