Слуцкий заявил, что США пытаются сместить внимание с темы гарантий безопасности на Украину

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. США, направляя в Европу дополнительные силы, пытаются сместить фокус внимания с темы гарантий безопасности на Украину. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Все это очевидным образом совпадает с переговорами по гарантиям безопасности. Вашингтон с конца прошлого года намеренно нагнетает напряженность в Европе и всеми силами поддерживает миф о возможном "российском вторжении" на Украину", - написал депутат.

По его словам, "снова идет попытка сместить фокус внимания с вопросов глобальной безопасности на придуманную самими Соединенными Штатами сказку про "российскую агрессию".

Слуцкий заметил, что с политической точки зрения решение Минобороны США - "это явно заявка на демонстрацию "военных мускулов", и весьма деструктивная". Депутат убежден, что "дело здесь вовсе не в стремлении Запада защитить Украину, на территории которой ни США, ни НАТО по факту никакой мир не нужен". Глава комитета выразил уверенность в том, что у США не получится отвлечь внимание от переговоров по безопасности. "Российские инициативы охватывают европейскую и мировую стабильность в целом", - резюмировал он.

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.