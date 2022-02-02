Эксперт: США, перебрасывая войска в Европу, разыгрывают партию опасной политической игры

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вашингтон, приняв решение перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию, разыгрывает свою партию в пропагандистской политической игре, которая может обернуться опасными последствиями для отношений с Москвой. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Это, конечно же, в первую очередь пропаганда, политическая игра и давление на общественное мнение как внутри, так и вне Соединенных Штатов. Однако каждый такой шаг повышает уровень риска. Нельзя все время кричать "волки-волки" и не дождаться когда-нибудь волков. В этом смысле это очень опасно. Конечно, напрямую это не является настоящим риском, но в совокупности и последовательности событий это опасный шаг в сторону эскалации", - убежден эксперт.

По словам Быстрицкого, спекуляции Вашингтона на разных уровнях вокруг темы переброски войск в Европу преследуют одну главную цель - общее нагнетание ситуации. "Мы видим, что США - это самая нагнетающая страна, - подчеркнул он. - Исходя из своих внутриполитических интересов и конкуренции демократов и республиканцев, американцы пытаются все время подстегнуть развитие событий. Уже мало кто в Европе с этим согласен, разве что [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон".

При этом, как отметил эксперт, помимо возможных последствий усиления напряженности решение США "ни на что принципиально не влияет". "Как и разного рода разговоры о союзах Польши, Украины и Британии, - продолжил он. - Все это шаги в дипломатической и информационно-пропагандистской игре. Главное, чтобы те, у кого реальные силы (прежде всего на Украине и отчасти в Европе), не сделали глупости".

Собеседник агентства также обратил внимание, что направление дополнительных сил США в Европу не сводит на нет перспективы дипломатического преодоления растущей напряженности в отношениях и взаимной подозрительности сторон, соответствующий путь становится лишь более сложным. "Российские власти будут действовать в соответствии с планами, они об этом заявляли. Они не будут отказываться от возможности продолжить дипломатический диалог, тем более что часть американской элиты говорит, что очень хочет дипломатического пути. И никто не будет отталкивать их руку, хотя и складывается впечатление, что у американцев одна рука не знает, что делает другая. На сегодняшний момент мяч на стороне США. Они в состоянии необычайно позитивно действовать и снизить накал напряженности. Пока они этого не делают", - подытожил эксперт.

О переброске войск в Европу

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби информировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать надежную оборону союзников по НАТО.