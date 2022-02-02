Генсек ОДКБ и глава АТЦ СНГ отметили важность консолидации усилий в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась и руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев в среду на встрече отметили важность консолидации усилий в условиях нарастающей угрозы терроризма. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Генеральный секретарь ОДКБ и руководитель АТЦ СНГ подчеркнули важность консолидации совместных усилий в условиях нарастающих террористических угроз и выразили заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества", - сказал он.

Как отметил пресс-секретарь ОДКБ, стороны также обсудили обстановку в зоне ответственности организаций. "Стороны обменялись мнениями о тенденциях и состоянии оперативной обстановки в зонах ответственности организаций, а также обсудили практическое взаимодействие ОДКБ с АТЦ СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму", - добавил он.

Во встрече также приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, первый заместитель руководителя АТЦ СНГ Жанат Сайполдаев, заместитель руководителя АТЦ СНГ, представитель Совета министров обороны государств - участников СНГ Павел Тихонов, а также заместитель руководителя АТЦ СНГ, представитель Совета командующих пограничными войсками Айбек Кутманов.