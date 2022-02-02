Посол России обсудил с британскими парламентариями ситуацию вокруг Украины

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин провел в среду встречу с британскими парламентариями на базе Межпартийной группы по России, обсудив среди прочего тему Украины и взаимодействия с НАТО. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России, отметив, что встреча прошла в британском парламенте.

"Во встрече участвовали значительное число заинтересованных членов Палаты лордов и Палаты общин, представляющих все основные политические партии страны, - заметили в диппредставительстве. - Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая ситуацию вокруг Украины и актуальные вопросы будущего европейской безопасности и взаимодействия России с НАТО".

"Условились продолжать практику диалога в данном формате на постоянной основе", - сообщили в посольстве.