Зампостпреда РФ заявил, что Германия избирательна в соблюдении политических принципов ОБСЕ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Германии избирательны в соблюдении политических принципов, закрепленных в основополагающих документах ОБСЕ. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в эфире телеканала "Россия-24", комментируя запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

По его словам, Германия несет ответственность за соблюдение политических принципов организации, таких как принцип свободы выражения мнений и доступа к информации. "Конечно, она обязана их соблюдать, поскольку эти принципы закреплены во всех основополагающих документах ОБСЕ. Другое дело, как они к этому относятся. Возникает ощущение, что наши немецкие партнеры предпочитают избирательно подходить к таким сюжетам", - сказал он.

Буякевич обратил внимание на двойные стандарты властей Германии при оценке событий в разных странах. "К примеру, когда Россию обвиняют в нарушении тех или иных прав человека, в частности свободы собрания, и когда мы указываем на чудовищные по своей жестокости разгоны демонстраций, например, в той же Германии, они стыдливо молчат и говорят, что это право государства на реализацию принципа обеспечения национальной безопасности", - указал он.

"Вот также и со СМИ. Они считают, что российские средства массовой информации не располагают правом на присущие обычным СМИ привилегии, потому что это средства пропаганды и дезинформации со стороны Кремля, а немецкие, в свою очередь, имеют право на все что угодно, в том числе периодически, судя по тому, как себя ведут некоторые немецкие каналы, чуть ли не на вмешательство во внутренние дела других государств", - подчеркнул Буякевич.

Комиссия по надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом RT DE, которому в соответствии с германским законодательством требуется лицензия на вещание, не было ни получено, ни запрошено разрешение. В связи с этим вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".