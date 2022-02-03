В посольстве РФ приветствовали заявления США о необходимости реализации минских соглашений

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации минских соглашений являются позитивным сигналом. Об этом говорится в опубликованном в среду в Facebook комментарии посольства России в Вашингтоне.

"Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации минских соглашений", - указали дипломаты.

"Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей", - подчеркнули при этом в посольстве. Дипломаты напомнили, что Россия не является стороной конфликта, поэтому "главная задача - заставить украинские власти выполнять свои обязательства". "Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны", - добавили они.