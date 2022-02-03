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Экс-главу горсовета Магаса назначили на пост и.о. министра культуры Ингушетии

Залина Льянова является членом Российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей в Совете Европы и секретарем местного отделения партии "Единая Россия" по городу

МАГАС, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении на пост и.о. министра культуры Залины Льяновой, которая ранее возглавляла городской совет депутатов Магаса, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Залина Льянова назначена исполняющей обязанности министра культуры республики. Соответствующий указ подписан главой региона. В четверг Льянова будет представлена коллективу министерства", - говорится в сообщении.

Льянова с 2015 года возглавляла городской совет депутатов Магаса, также она является членом Российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей в Совете Европы, секретарем местного отделения партии "Единая Россия" по Магасу и региональным координатором партийного проекта "Культура малой Родины".

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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