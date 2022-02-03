Постпред РФ потребовал от ОБСЕ отреагировать на запрет вещания RT DE в ФРГ

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Решение регулятора ФРГ о запрете вещания телеканала RT DE вынуждает Москву принять ответные меры против германских СМИ в РФ. Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следует публично отреагировать на ситуацию с российским телеканалом в Германии, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постсовета этой организации в Вене.

По его словам, вердикт германского медиарегулятора не оставляет РФ иного выбора, "кроме как принять ответные меры в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала RT DE со своих платформ". "Ответственность за создание "разделительных линий" в информационном пространстве Европы лежит полностью на немецкой стороне, - подчеркнул Лукашевич. - Обращаемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т. Рибейру с призывом незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию".

Российский постпред предостерег, что молчание представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру провоцирует разжигателей информационной войны на дальнейшую эскалацию и не делает чести ОБСЕ. Он также указал, что этот телеканал осуществлял деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. Поэтому запрет Берлина "идет в русле давно исповедуемой немецкими властями кампании по систематической дискредитации телеканала и его сотрудников", добавил постпред.

"Мы неоднократно указывали германской стороне, в том числе на заседаниях постсовета, на неприемлемость оказания политически обусловленного давления на упомянутое СМИ и призывали прекратить цензуру медийного пространства Германии в вопиющем противоречии с международными обязательствами этого государства в отношении свободы выражения мнения и доступа к информации, - заметил Лукашевич. - Наши озабоченности были проигнорированы. Между тем мы не раз заявляли, что оставляем за собой право на ответные действия в случае продолжения немецкими властями политики информационного геноцида".

Комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии, говорится в распространенном в среду заявлении регулятора. Как отмечается в документе, каналом RT DE, которому в соответствии с германским законодательством требуется лицензия на вещание, не было ни получено, ни запрошено разрешение. В связи с этим вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".