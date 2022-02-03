Лавров: союз РФ и КНР не подвержен политической конъюнктуре и не направлен против других

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Самодостаточные и устойчивые отношения Москвы и Пекина не подвержены влиянию политической конъюнктуры и не направлены против каких-либо третьих стран. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И.

"Наши отношения опираются на широкий общественный консенсус в обеих странах. Они самодостаточны, устойчивы, не подвержены влиянию политической конъюнктуры и не направлены против каких-либо третьих стран", - указал глава россисйкого дипведомства.

По словам Лаврова, в Москве высоко ценят "беспрецедентный уровень взаимодействия" с китайскими партнерами, а также "твердую взаимную поддержку". "У нас очень тесная работа по линии внешнеполитических ведомств. Она способствует укреплению стабильности и предсказуемости в международных делах, - продолжил он, обращаясь к китайскому коллеге. - И я рад возможности увидеться еще раз с вами лично. Как вы сказали, это позволит в преддверии начинающегося завтра визита президента [РФ Владимира] Путина в Китайскую Народную Республику обстоятельно обсудить все вопросы, которые требуют нашего с вами внимания, обменяться мнениями, тем более это необходимо на фоне стремительной повестки дня. Это первая за более чем двухлетний период очная встреча [лидеров двух стран] по причине коронавируса".

Российский министр поблагодарил за приглашение посетить Пекин "именно в этот особенный момент", когда везде "ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления года тигра по лунному календарю". "Мне это особенно приятно. Потому что год тигра - это мой год, - отметил он. - Завтра состоится открытие XXIV зимних Олимпийских игр, яркое событие, и я уверен, что для всего мирового сообщества оно станет новой наглядной демонстрацией способности вашей страны организовывать и проводить крупнейшие международные мероприятия".

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.