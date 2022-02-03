Постпред РФ отверг спекуляции отдельных участников ОБСЕ о грядущем "вторжении" на Украину

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Спекуляции представителей ряда государств - участников ОБСЕ на тему возможного "российского вторжения" на Украину не находят доказательств и не подтверждаются фактами. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постсовета этой организации в Вене.

"В последние недели в ходе дискуссий в постсовете ОБСЕ представители ряда государств-участников, которых с уверенностью можно назвать внешними кураторами нынешних украинских властей, все чаще маниакально спекулируют на тему якобы грядущего "российского вторжения" на Украину. Доказательств никаких не приводится - лишь тиражируемые с завидной настойчивостью не подтвержденные фактами домыслы", - подчеркнул Лукашевич.

Постпред констатировал, что все меньше на этом фоне в ОБСЕ звучат упоминания ключевого документа урегулирования кризиса на Украине - минских соглашений, которые были утверждены резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН. Российский дипломат также указал на попытки с подачи США оправдать саботаж реализации минских договоренностей властями Украины. При этом он обратил внимание на усилия отдельных стран НАТО подвести информационную основу под дальнейшее военное освоение этим альянсом территории Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.