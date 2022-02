Песков заявил, что в США не впервые публикуют данные о планах "вторжения" РФ на Украину

"Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", - сказал представитель Кремля.

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылками на неких неназванных представителей администрации США сообщила, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей на территории России или непризнанных республик Донбасса для создания предлога для вторжения на Украину. Аналогичная публикация вышла и у газеты The Washington Post.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.