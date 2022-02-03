{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков заявил, что в США не впервые публикуют данные о планах "вторжения" РФ на Украину

The New York Times ранее сообщила, что РФ якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей на территории России или непризнанных республик Донбасса для создания предлога для вторжения на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Материалы о планах "вторжения" России на Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим ничего не следовало. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о данных американской разведки, что Москва планирует "сфабриковать" украинское нападение в качестве предлога для "вторжения".

На эту тему

"Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", - сказал представитель Кремля.

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылками на неких неназванных представителей администрации США сообщила, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей на территории России или непризнанных республик Донбасса для создания предлога для вторжения на Украину. Аналогичная публикация вышла и у газеты The Washington Post.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
В Госдуме считают, что меры в отношении Deutsche Welle могли бы быть жестче
Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты полностью поддерживают принятые меры
Читать полностью