Чижов заявил, что совместные учения РФ и Белоруссии не должны вызывать беспокойство

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Совместные российско-белорусские учения, проводимые на юге республики, были объявлены заранее и не должны ни у кого вызывать беспокойство в свете эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN.

"Если вы изучали географию этого региона, в частности южной части Белоруссии рядом с украинской границей, это очень болотистая территория, которая очень плохо подходит для активного задействования танков и другой тяжелой техники. Так что я не вижу причин, чтобы эти учения, о которых было объявлено заранее и которые пройдут согласно плану, были бы источником чьего-либо беспокойства", - сказал он на слова ведущей Кристиан Аманпур о том, что, по оценкам НАТО, сосредоточение сил на белорусской границе является крупнейшим со времен холодной войны.

В настоящее время в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Она должна завершиться учениями "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля на территории республики. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует в четверг выполнение поставленных задач военнослужащими вооруженных сил двух стран.