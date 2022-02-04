Постпред РФ при ЕС заявил, что Россия никогда не занималась провокациями

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Россия никогда не занималась провокациями, подобными подготовке видео для "вторжения" на Украину, в чем сейчас пытаются ее обвинить США. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телекомпании CNN.

"Это что-то похожее на операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые псевдо-НПО в Сирии какое-то время назад, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей. Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась. И нет никаких причин, если рассуждать логически, чтобы это могло произойти", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.

В четверг ряд американских СМИ со ссылками на источники в администрации США сообщили, что Россия якобы подготовила видео с нападением украинских сил на мирных жителей на территории РФ или Донбасса, чтобы создать предлог для "вторжения" на Украину. Эту информацию позднее подтвердил Пентагон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС подчеркнул, что материалы о планах "вторжения" России на Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим так ничего не следовало.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.