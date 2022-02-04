Захарова: РФ призывает страны НАТО прекратить поставки оружия на Украину

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО должны перестать нагнетать истерику вокруг внутриукраинского конфликта и прекратить накачивать оружием Украину. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Мы призываем в очередной раз страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины", - отметила она.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что наращивание так называемой военной помощи Украине "все больше затрудняет поиск мирного решения конфликта в Донбассе". "Все это опять же играет на руку партии войны на Украине, тем людям, которые все время призывают всех там переубивать, выслать неугодных, расправиться с непокорными", - добавила она.

"Мы рассчитываем, что украинские власти перестанут слепо следовать своим натовским наставникам, потому что это путь уже не к обрыву, а с обрыва, - подчеркнула Захарова. - Киеву нужно просто проявить самостоятельность и начать полноценный диалог с Донецком и Луганском в целях скорейшего запуска мирного решения конфликта, как это и предусмотрено одобренными документами - Комплексом мер и, собственно, резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН".

Россия рассчитывает, что киевские власти смогут проявить самостоятельность и вступить в прямой полноценный диалог с Донецком и Луганском, заявила Захарова.

"Мы рассчитываем, что украинские власти перестанут слепо следовать своим натовским наставникам, потому что это путь уже не к обрыву, а с обрыва, - отметила она. - Киеву нужно просто проявить самостоятельность и начать полноценный диалог с Донецком и Луганском в целях скорейшего запуска мирного решения конфликта, как это и предусмотрено одобренными документами - Комплексом мер и, собственно, резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН".