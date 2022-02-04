Россия и Китай озабочены планами сброса в океан воды с "Фукусимы-1"

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай озабочены планами Японии сбросить в океан загрязненную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

"Глубокую озабоченность Сторон вызывают планы Японии осуществить сброс в океан радиоактивной воды с аварийной атомной станции "Фукусима" и потенциальное воздействие на окружающую среду таких действий", - отмечается в заявлении.

В связи с этим Москва и Пекин подчеркнули, что "к утилизации радиоактивной воды необходимо подходить со всей ответственностью" и осуществлять этот процесс на основе договоренностей Японии с сопредельными государствами и международными организациями. При этом они призвали обеспечить прозрачность и "научную аргументацию".

Правительство Японии приняло решение сбросить в океан часть загрязненной воды с аварийной станции 13 апреля 2021 года. По заявлениям японской стороны, сбрасываться будет вода, которая в целом очищена, однако содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Уровень его содержания, по заверениям Токио, в 40 раз ниже безопасной нормы. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны Китая и Южной Кореи.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, разрушенных в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Авария на АЭС

Авария на "Фукусиме-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.

Специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power постоянно откачивают эту воду и помещают в стальные баки, установленные на территории станции. Их накопилось уже более тысячи. Пространство для этих баков сокращается, и предел может быть достигнут уже летом 2022 года. Ежедневно в них закачивается около 140 тонн воды, которая очищается специальной системой. Перед сбросом, как утверждается, жидкость пройдет дополнительную обработку для уменьшения концентрации трития.