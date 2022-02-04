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Захарова: Россия до сих пор не видит конкретных шагов от Чехии по нормализации отношений

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Москва до сих пор не видит конкретных шагов от Праги, подтверждающих желание нормализовать ситуацию в двусторонних отношения. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данный момент видели некие заявления о вроде бы как желании нормализовать ситуацию, но при этом конкретного, прикладного, практического желания это сделать, выправить ситуацию со стороны чешских властей мы не видим, конкретных шагов нет", - сказала дипломат.

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