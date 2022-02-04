Вершинин обсудил с послом КНР сотрудничество по международной правозащитной повестке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем российско-китайское взаимодействие по основным вопросам международной правозащитной повестки дня.

"Были обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия по основным вопросам международной правозащитной повестки дня, в том числе в контексте предстоящей 49-й сессии Совета ООН по правам человека (28 февраля - 1 апреля 2022 года)", - говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся 3 февраля.