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Вершинин обсудил с послом КНР сотрудничество по международной правозащитной повестке

Разговор состоялся 3 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем российско-китайское взаимодействие по основным вопросам международной правозащитной повестки дня.

"Были обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия по основным вопросам международной правозащитной повестки дня, в том числе в контексте предстоящей 49-й сессии Совета ООН по правам человека (28 февраля - 1 апреля 2022 года)", - говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся 3 февраля.

Теги
РоссияКитайВершинин, Сергей Васильевич
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