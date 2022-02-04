Эксперт: обращения США к КНР говорят о слабом понимании российско-китайских отношений

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Недавние обращения американской стороны к Китаю в связи с ситуацией в сфере безопасности в Европе и на Украине показывают слабое понимание характера российско-китайских отношений со стороны Вашингтона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в пятницу директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Были заявления американцев о том, что они обращались к Китаю с целью повлиять на Россию в связи с ситуацией в сфере европейской безопасности. Они носят крайне странный характер, возможно, просто показывают слабое понимание характера российско-китайских отношений и китайских интересов в Европе, возможно, они были призваны посеять недоверие между Россией и Китаем, но на самом деле они просто нелогичны", - отметил он.

Кашин подчеркнул, что ситуация в Европе и на Украине, вопреки предупреждениям Вашингтона, вряд ли существенно скажется на интересах Китая в регионе. "Я думаю, что события, происходящие в Европе, существенным негативным образом на китайскую сторону не влияют прежде всего потому, что сложности, возникающие у США в Европе, скорее затрудняют Соединенным Штатам сосредоточение военных ресурсов против Китая на Тихом океане. Это взаимосвязанная история", - добавил аналитик.

Эксперт указал, что Китай уже поддержал российскую позицию по вопросам европейской безопасности. "Мы видим, что в принятую сегодня совместную декларацию по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как раз включен пункт о поддержке Китаем российских инициатив по гарантиям безопасности, - продолжил он. - Там же есть пункт о том, что обе стороны, то есть и Китай тоже, выступают против расширения НАТО. То есть фактически там китайские интересы в Европе сближаются с российскими, и ослабление роли и позиции США китайцам только выгодно".

В четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают привлекать внимание Китая к тому, как дестабилизация ситуации в Европе скажется на его интересах. Она также напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И акцентировал внимание на рисках для глобальной безопасности и экономики, связанных с дальнейшей агрессией РФ в отношении Украины. Псаки отметила, что напряженность в Европе окажет воздействие на интересы Китая во всем мире.