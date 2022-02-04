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МИД: Россия призывает Вильнюс соблюдать все международные стандарты в сфере прав человека

В министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на выступление в Вильнюсе еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, в котором власти Литвы подвергнуты серьезной критике за нарушения прав человека

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Москва призывает Вильнюс неукоснительно соблюдать все международные стандарты в сфере прав человека в отношении тех, кто не по своей воле попал в сложнейшую гуманитарную ситуацию. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с нарушением прав человека в Литве.

"Призываем Вильнюс неукоснительно соблюдать все международные стандарты в правочеловеческой сфере по отношению к тем, кто не по своей воле попал в сложнейшую гуманитарную ситуацию", - отметила дипломат.

В МИД РФ обратили внимание на выступление на конференции в Вильнюсе еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, в котором власти Литвы подвергнуты серьезной критике за нарушения прав человека. "По оценкам Брюсселя, литовская практика выдавливания беженцев "идет вразрез с правовой системой ЕС", а сами подобные действия против мигрантов "незаконны", - добавила дипломат.

Она также указала, что одновременно свидетельства вопиющего пренебрежения основными правами человека представлены и в недавнем отчете литовского парламентского омбудсмена Эрики Леонайте. "В нем, в частности, констатируется, что условия содержания беженцев в бывшей Кибартайской тюрьме, а ныне - Центре регистрации иностранцев приравниваются к бесчеловечным и противоречат положениям Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Отмечается, помимо прочего, что на нелегалов оказывается психологическое давление с целью вынудить их возвратиться на родину", - пояснила дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, в очередной раз мы становимся свидетелями того, как в стране, называющей себя "эталоном демократии" и пытающейся учить "демократическим стандартам" других, грубо нарушаются даже самые базовые права человека.

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ЛитваРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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