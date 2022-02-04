Врио главы Владимирской области избрали секретарем реготделения "Единой России"

ВЛАДИМИР, 4 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Его кандидатуру поддержали участники отчетно-выборной конференции, которая прохошла в пятницу в Суздале и транслировалась онлайн.

3 декабря генсовет "Единой России" назначил врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева исполняющим обязанности секретаря реготделения партии. На этом посту он сменил председателя законодательного собрания региона Владимира Киселева. Вторым кандидатом на пост секретаря реготделения в ходе конференции был выдвинут глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин.

"Признать голосование состоявшимся и считать избранным секретарем Владимирского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Авдеева Александра Александровича", - зачитали решение счетной комиссии конференции.

Как уточнили в комиссии, за Авдеева было отдано 82 голоса, Игорь Зинин получил 4 голоса поддержки. Кроме того, в ходе конференции был утвержден новый состав политсовета реготделения, а также представлен отчет о работе отделения за три года.

"Уверен, что благодаря нашему единению, благодаря тому, что мы находим взаимопонимание внутри нашего коллектива, с жителями, находим возможность найти компромиссы, но выйти на верные шаги, я уверен, что мы можем многого добиться. Благодарю вас за оказанное доверие. Служу Владимирской области", - обратился к однопартийцам со сцены после избрания Авдеев.

Авдеев был назначен на должность врио губернатора Владимирской области 4 октября 2021 года, до назначения в регион он был избран депутатом Госдумы.