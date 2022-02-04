{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Диписточник прокомментировал заявления США о наличии у России "концепции эскалации"

По словам источника в МИД РФ, заявления США далеки от реальности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Звучащие из США обвинения в адрес России в том, что Москва может применить концепцию "эскалации для деэскалации" в случае гипотетического ядерного конфликта, не соответствуют реальности и никак не выписываются в российскую политику на этом направлении. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ.

"Ничего более не соответствующего реальности и не вписывающегося в нашу фактически существующую политику, задающую всю канву деятельности в этой сфере, ничего более далекого от этого нет, от того что реально в наших документах и в нашей доктрине существует" - сказал он, комментируя заявления из США о применении Россией концепции "эскалации для деэскалации" в случае гипотетического ядерного конфликта.

Теги
СШАРоссия
Источник в МИД: РФ с Западом продолжат серию контактов по безопасности в ближайшее время
Диписточник также сообщил, что Россия разочарована реакцией Запада на главные требования в сфере безопасности
Источник в МИД: РФ с Западом продолжат серию контактов по безопасности в ближайшее время
Читать полностью