Диписточник прокомментировал заявления США о наличии у России "концепции эскалации"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Звучащие из США обвинения в адрес России в том, что Москва может применить концепцию "эскалации для деэскалации" в случае гипотетического ядерного конфликта, не соответствуют реальности и никак не выписываются в российскую политику на этом направлении. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ.

"Ничего более не соответствующего реальности и не вписывающегося в нашу фактически существующую политику, задающую всю канву деятельности в этой сфере, ничего более далекого от этого нет, от того что реально в наших документах и в нашей доктрине существует" - сказал он, комментируя заявления из США о применении Россией концепции "эскалации для деэскалации" в случае гипотетического ядерного конфликта.