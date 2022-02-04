Сотрудников посольства России в Маниле и членов их семей эвакуировали

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Жертв и пострадавших в результате возгорания в посольстве России на Филиппинах нет, сотрудники диппредставительства и члены их семей эвакуированы. Об этом сообщает в пятницу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы", - говорится в Telegram-канале ДСКЦ.

В дипведомстве отметили, что "пожар в посольстве России в Маниле ликвидирован".

Ранее в пятницу филиппинское издание Rappler сообщило о пожаре на территории российского посольства в Маниле. На своем YouTube-канале оно опубликовало видео, на котором видна горящая крыша здания.