Посол в Оттаве: Канада ограничивает свои возможности, вводя санкции против России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Канада, вводя антироссийские санкции, ограничивает собственные горизонты сотрудничества, прежде всего в инновационной сфере. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Оттава, вводя санкции против нас, сама ограничивает свои горизонты сотрудничества, прежде всего в инновационной сфере. Последний пример - канадским властям для обеспечения зеленого перехода и развития атомной энергетики потребовались малые модульные реакторы", - сказал Степанов. "Своих технологий нет, будут приобретать за рубежом. Обратились к американцам - там дорого, технологии еще не отработаны, а если бы смотрели в нашу сторону, нашли бы более выгодное решение", - отметил он.

По словам посла, при этом канадский бизнес, несмотря на сложившуюся ситуацию, считает российский рынок очень перспективным, а товарооборот между Москвой и Оттавой растет.

"Товарооборот растет у нас с канадцами, в прошлом году вырос более чем на три четверти по сравнению с предыдущим годом и во многом за счет нашего экспорта", - добавил Степанов.

Он подчеркнул, что РФ всегда открыта к сотрудничеству с Канадой, учитывая общие интересы двух стран в ряде сфер. "Мы всегда открыты к сотрудничеству, тем более у нас схожие подходы в области сельского хозяйства, рыболовства, добычи полезных ископаемых, создании передовых энергетических и информационно-коммуникационных технологий, включая искусственный интеллект", - заключил он.

О сотрудничестве в сфере Арктики

Сотрудничество России и Канады в сфере Арктики, где страны являются соседями, должно оставаться вне политики, заявил Степанов.

"У нас также общее северное соседство, и оно должно оставаться вне политики. Вместе с канадцами мы практически одинаково смотрим на решение вопросов обеспечения устойчивости и жизнеспособности народов Крайнего Севера, содействуя улучшению их жизни и благосостояния, в Арктическом совете работаем тесно и деполитизированно", - сказал он.

По словам посла, стоящая перед двумя странами задача заключается в адаптации РФ и Канады как крупнейших северных стран к изменениям климата и прочим вопросам. "Это и ликвидация стихийных бедствий, и управление природными ресурсами, сохранение биоразнообразия, развитие национальных парков и заповедников", - объяснил Степанов и добавил, что у России есть большой простор для деполитизированного диалога с Канадой.

Дипломат выразил надежду, что в Оттаве посмотрят на сотрудничество с Москвой под положительным углом. "Мы со своей стороны к этому всегда открыты", - подчеркнул он.