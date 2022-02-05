Эксперт: ошибочная публикация Bloomberg о вторжении РФ вызвана всеобщей истерией

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Публикация американского агентства Bloomberg, в которой утверждалось, что Россия вторглась на Украину, - ошибка, вызванная всеобщей истерией в информационном пространстве. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Исключать, что это намеренная провокация, нельзя. Но, на мой взгляд, это, скорее всего, ошибка. Но ошибка, спровоцированная общей атмосферой: нервозностью, постоянно взвинченным состоянием", - подчеркнул он.

Как отметил специалист, Bloomberg особенно отличается казусами в области информации. "Иногда делается просто обидно за западных коллег. То, что считалось уважаемой западной журналистикой, на которую все равнялись, превратилось в пародию и опасный эксперимент над общественным мнением. Эта ошибка спровоцирована общей истерикой", - сказал Быстрицкий.

По его словам, в агентстве наверняка было много заготовок на различные варианты развития событий, чтобы, если они произойдут, не терять ни секунды. В итоге кто-то из сотрудников случайно выпустил одну из них.

Повторение ошибок

"Хуже, если подобная ошибка, не дай бог, произойдет не у журналистов, а у военных, - продолжил собеседник агентства. - Времена холодной войны изобиловали подобного рода моментами. Прямая линия между лидерами СССР и США была создана для того, чтобы в случае подобных ошибок иметь возможность в кратчайшие сроки принять правильное решение и смягчить последствия".

Эксперт напомнил, как в 2020 году по трагической случайности в Иране был сбит украинский пассажирский самолет. Сейчас, по его мнению, в мире сложилась такая обстановка, что нельзя исключать повторения подобных ошибок, а то и намеренных провокаций.

"Ошибку наверняка будут повторять. Будет и сознательное вранье. Последние месяцы нас в этом убедили: появляется очень много непроверенных, а то и откровенно неверных сообщений. Bloomberg еще покаялся и признал, что это ошибка, а обычно никто и извинений не приносит. Никто не застрахован от их повторения. Поэтому можно ждать и ошибок, и осознанных провокаций", - резюмировал Быстрицкий.

Публикация издания

В субботу примерно в полночь по московскому времени (16:00 пятницы по времени восточного побережья США) агентство Bloomberg на своем сайте разместило заголовок "Россия вторглась на Украину". Публикация провисела более 20 минут, прежде чем ее удалили, а СМИ признало ошибку и принесло извинения. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", а упоминание о якобы имевшей место российской агрессии было обнародовано случайно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ТАСС ситуацию, сказал, что "вряд ли это могло быть провокацией". В то же время, отметил он, все это "демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями", сделанными в Вашингтоне, Лондоне и других европейских столицах. "Любая искра чрезвычайно опасна", - подчеркнул Песков.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве постоянно звучат утверждения о возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные домыслы.