Эксперт считает, что США используют ситуацию вокруг Украины для сплочения своих союзников

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вашингтон использует ситуацию, связанную с эскалацией напряженности вокруг Украины, для сплочения союзников и подтверждения своего глобального лидерства. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Если говорить об американской стратегии, то, конечно, кризис вокруг Украины является хорошим поводом для того, чтобы попытаться сплотить западных союзников вокруг США, подтвердить американское глобальное лидерство, при этом не беря на себя серьезных обязательств и не идя на избыточные политические риски", - отметил он. По словам эксперта, США стремятся заручиться поддержкой своих партнеров для того, чтобы в случае эскалации ситуации оперативно принять меры.

Он предположил, что американская сторона использует тему якобы готовящегося вторжения России на Украину в своих внешнеполитических интересах. "Ясно, что это в каком-то смысле беспроигрышная игра для администрации президента США Джо Байдена, поскольку предотвращение агрессии, которая будто бы исходит от России, будет поставлено в заслугу американской администрации, объявлено очередной внешнеполитической победой США, - сказал Кортунов. - А поскольку таких побед не очень много, то, конечно, Байдену нужны истории успеха".

Как отметил аналитик, может показаться, что ситуация в Европе отвлекает США от противостояния с Китаем, однако, по его мнению, Вашингтон воспринимает во взаимосвязи наступление на российские интересы и подрыв позиций своего азиатского соперника. "Можно сказать, что в какой-то степени эта ситуация отвлекает внимание США от главной стратегической задачи американской внешней политики - противостояния с Китаем. Но, по всей видимости, в Вашингтоне исходят из того, что Россия и Китай уже находятся в состоянии стратегического партнерства, поэтому любое наступление на российские позиции одновременно является наступлением и на Китай тоже", - добавил Кортунов.

При этом он допустил, что Вашингтон все же будет готов пойти на некий компромисс по переговорам с Москвой в сфере безопасности. "Все это не исключает определенных тактических уступок и готовности вести переговоры с Москвой по тем вопросам, где американские интересы совпадают или пересекаются с российскими. Это касается прежде всего вопросов контроля над вооружениями, повышения уровня стратегической стабильности как в Европе, так и в глобальном масштабе", - подчеркнул собеседник агентства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.