Замглавы МИД РФ обсудил с главой МИД Эфиопии реализацию совместных проектов в республике

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и заместитель премьер-министра Эфиопии и глава МИД Демеке Меконнен на встрече в субботу обсудили реализацию в республике совместных проектов в различных сферах. Встреча состоялась в Аддис-Абебе в рамках 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-эфиопского сотрудничества с акцентом на реализацию в Эфиопии совместных перспективных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, науки и технологий", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, стороны также подтвердили взаимный настрой на усиление координации позиций в ООН и других многосторонних организациях, "в том числе c целью нахождения политико-дипломатических путей урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций на Африканском континенте в соответствии с основополагающими принципами международного права и положениями Устава ООН".

"Были рассмотрены также вопросы, связанные с подготовкой второго саммита Россия - Африка в 2022 году", - добавили в МИД РФ.